Американские режиссёры проехались по украинским городам по приглашению офиса Зеленского
Американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нилсон проехались по ряду украинских городов по приглашению офиса президента Незалежной Владимира Зеленского, пишет Kyiv Media. В том числе они посетили Киев и область.
"По приглашению Офиса президента Украины и Госагентства кино Украины американские кинорежиссёры Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нилсон посетили разрушенные Гостомель, Ирпень и Бородянку", — отмечает издание.
Абель Феррара — американский кинорежиссёр, в том числе снявший фильмы "Мисс 45-й калибр" (1981), "Король Нью-Йорка" (1990), "Плохой лейтенант". Филипп Нилсон — резервный режиссёр, актёр и продюсер трюков, известен по фильмам "Нули и единицы", "Элита Агина" (2007). Шон Прайс Уильямс снимался в фильмах "Александр Последний" (2009), "Серебряные пули" (2011).
На Украину не впервые приезжают представители западной киноиндустрии. Так, в конце апреля Анджелину Джоли заметили в кофейне во Львове. Однако некоторые американские звёзды хотят увидеть Донбасс. Например, актёр Стивен Сигал посетил тот самый обстрелянный ВСУ изолятор в Еленовке под Донецком, где содержались военнопленные из Мариуполя.
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