Американские режиссёры проехались по украинским городам по приглашению офиса Зеленского

Американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нилсон проехались по ряду украинских городов по приглашению офиса президента Незалежной Владимира Зеленского, пишет Kyiv Media. В том числе они посетили Киев и область.

"По приглашению Офиса президента Украины и Госагентства кино Украины американские кинорежиссёры Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нилсон посетили разрушенные Гостомель, Ирпень и Бородянку", — отмечает издание.