Юная скрипачка из Петербурга создала робота весом в 15 кг

Юная петербурженка Анастасия Кондратьева любит играть на скрипке и создавать роботов. Одно из её изобретений — это 15-килограммовая роборука S.I.G.M.A, которая станет учебным конструктором для всех желающих, пишет газета "Петербургский дневник".

"Его основное преимущество заключается в том, что такая сложная вещь, как промышленный робот-манипулятор, в данном случае сделана доступно и понятно. Ведь он в первую очередь нацелен на обучение робототехнике ребят 11–12 лет", — пояснила девушка.

По её словам, разработкой промышленных учебных роботов почти никто не занимается. Поэтому она решила создать такой "тренажёр" для начинающих специалистов. Школьники смогут разбирать и собирать его. Некоторые детали будут в исходном комплекте, а другие, не очень сложные, предполагается сделать самостоятельно, рассказала Анастасия.

Сейчас изобретательница работает над импортозамещением. В старой версии робот был практически весь на иностранных комплектующих. Сейчас девушка переводит его на отечественные моторы и работает над усовершенствованием деталей, чтобы они были более износостойкими. Ещё для S.I.G.M.A можно написать приложение или Telegram-бот для управления, добавила она.

Анастасия — выпускница Академической гимназии № 56 и недавно стала студенткой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Разработчица роботов призналась, что с пяти лет училась играть на скрипке и лишь к моменту окончания музыкальной школы бесповоротно выбрала физико-математическое направление.