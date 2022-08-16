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Опубликовано 16 августа 2022, 18:47

В Госдуме предложили пускать финнов в Россию только на лечение и похороны

Депутат Госдумы Морозов предложил ограничить финнам въезд в Россию

Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил о необходимости ответных мер в отношении финнов, которые решили сократить выдачу виз россиянам. По его мнению, следуя аналогии, нужно ограничить въезд в РФ гражданам Финляндии.

"Нужно полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами", — приводит его слова РИА "Новости".

Морозов отметил, что в России с лёгкостью обойдутся "без визитов горячих финнов за бензином".

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Как писал Лайф, 25 июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдавать визы гражданам России. Планировалось, что 16 августа правительство обсудит вопрос закрытия въезда для россиян. В итоге сегодня стало известно, что Финляндия намерена сократить количество виз, выдаваемых туристам из России.

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Николь Вербер
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