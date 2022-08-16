В Госдуме предложили пускать финнов в Россию только на лечение и похороны

Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил о необходимости ответных мер в отношении финнов, которые решили сократить выдачу виз россиянам. По его мнению, следуя аналогии, нужно ограничить въезд в РФ гражданам Финляндии.

"Нужно полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами", — приводит его слова РИА "Новости".