В Госдуме предложили пускать финнов в Россию только на лечение и похороны
Депутат Госдумы Морозов предложил ограничить финнам въезд в Россию
Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил о необходимости ответных мер в отношении финнов, которые решили сократить выдачу виз россиянам. По его мнению, следуя аналогии, нужно ограничить въезд в РФ гражданам Финляндии.
"Нужно полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами", — приводит его слова РИА "Новости".
Морозов отметил, что в России с лёгкостью обойдутся "без визитов горячих финнов за бензином".
Как писал Лайф, 25 июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдавать визы гражданам России. Планировалось, что 16 августа правительство обсудит вопрос закрытия въезда для россиян. В итоге сегодня стало известно, что Финляндия намерена сократить количество виз, выдаваемых туристам из России.
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