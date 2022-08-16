Россиянам назвали способы защиты от телефонных мошенников

Каждый шестой россиянин ежедневно получает звонок от мошенников. Чтобы не стать их жертвой и не лишиться денег, нужно подумать о мерах безопасности. Об этом рассказал доцент Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Евгений Павленко в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Можно использовать средства защиты, которые показывают ссылки на вредоносные ресурсы, а также установить на телефон приложение, которое показывает информацию о входящем звонке, пояснил эксперт. Ещё следует скачать специальные антивирусные программы для смартфона.

По словам специалиста, есть смысл создать виртуальную карту, которую оформит любой банк. Если злоумышленник получит её данные, можно сразу же открыть новую и заблокировать старую. Павленко отметил, что часто на удочку мошенников попадаются пожилые люди, которые верят, что звонит сотрудник банка или государственного ведомства.