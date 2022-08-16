Инфекционист раскрыл правду об эффективности масок против заражения ковидом

Чуланов подчеркнул, что во всём мире наблюдается тенденция к повышению заболеваемости коронавирусом, а значит, новая волна пандемии может быть не за горами. Эксперт отметил, что маска — один из наиболее эффективных способов снизить риск передачи инфекции.

"Маска, по сути, это один из эффективных способов снизить риск передачи инфекции. Причём если её носит инфицированный человек, а также для того, кто не инфицирован, для него риск снижается. Сегодня в местах массового скопления людей это особенно важно: транспорт, магазины, аптеки и другие места. Там необходимо носить маски. И ещё хочу напомнить, что сейчас крайне важно ревакцинироваться", — пояснил Чуланов.