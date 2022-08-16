НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 16:04

Инфекционист раскрыл правду об эффективности масок против заражения ковидом

Инфекционист Чуланов рекомендовал россиянам носить маски в общественных местах

Соблюдение масочного режима — это верное решение в условиях нового подъёма заболеваемости ковидом, заявил Лайфу заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ ФПИ Минздрава РФ Владимир Чуланов, выражая согласие с недавним призывом министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Чуланов подчеркнул, что во всём мире наблюдается тенденция к повышению заболеваемости коронавирусом, а значит, новая волна пандемии может быть не за горами. Эксперт отметил, что маска — один из наиболее эффективных способов снизить риск передачи инфекции.

"Маска, по сути, это один из эффективных способов снизить риск передачи инфекции. Причём если её носит инфицированный человек, а также для того, кто не инфицирован, для него риск снижается. Сегодня в местах массового скопления людей это особенно важно: транспорт, магазины, аптеки и другие места. Там необходимо носить маски. И ещё хочу напомнить, что сейчас крайне важно ревакцинироваться", — пояснил Чуланов.

Россияне начали скупать маски и антисептики из-за роста числа заболевших ковидом

Россияне начали скупать маски и антисептики из-за роста числа заболевших ковидом

Ранее Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах. По мнению главы Минздрава, также россиянам следует ревакцинироваться перед началом сезона простуд.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров