Рост цен заставил европейцев забыть об Украине

Европейцы начали всё больше беспокоиться о собственном благополучии и стали всё меньше внимания уделять конфликту на Украине. Такую тенденцию заметили обозреватели агентства Bloomberg.

"Европейцы ставят повышенную стоимость жизни и цены на энергоносители на первое место. Опасения насчёт украинского кризиса отходят на задний план", — говорится в статье.

Как пишут авторы, европейцы в подавляющем большинстве поддержали усилия по оказанию помощи Украине, однако эта решимость, вероятно, ослабнет по мере затягивания войны. Так, в опросе, проведённом в мае в десяти европейских странах, 42% респондентов заявили, что их правительства уделяют слишком много внимания Украине по сравнению с проблемами населения.

Причём, по мнению аналитиков, с приближением холодов такая тенденция будет только усиливаться, поскольку европейских потребителей будут ожидать плановые отключения электроэнергии и экономия на отоплении. Обозреватели считают, что властям необходимо заняться своими гражданами и подготовить население к предстоящим трудностям в условиях энергетического кризиса.