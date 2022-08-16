Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ страны

В газохранилищах в Венгрии уже накоплен 141% от зимнего потребления голубого топлива, в то время как в некоторых других государствах Европы с этим проблемы. Об этом сообщил советник премьера страны по политическим вопросам Балаж Орбан в соцсетях.

"Показатель обеспеченности Венгрии газохранилищами — один из самых высоких в Евросоюзе. Кроме того, по данным исследования научно-исследовательского института Klímapolitikai Intézet, наша страна по заполняемости также находится в первых рядах... Газоснабжение нашей страны обеспечено: объём газа в хранилищах составляет 34% от общего годового потребления, 141% от потребления зимой и 82% годового бытового потребления", — уточнил Орбан.

Он заметил, что многие страны ЕС зависят от своих соседей в поставках голубого топлива из-за отсутствия газохранилищ. В частности, речь идёт об Эстонии и Литве. А вот Ирландия, Люксембург и Словения страдают из-за недостаточного собственного производства, продолжил Орбан. Но в наиболее сложной ситуации оказалась Германия, где количество хранимого газа покрывает лишь 19% годового потребления, а если бы хранилища были заполнены полностью, то они не достигли бы и 26%, заключил политик.