"Потерянный" сухогруз Razoni с украинским зерном пришвартовался в сирийском порту Тартус
Судно Razoni с украинским зерном, переставшее выходить на связь три дня назад, пришвартовалось в сирийском порту Тартус. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Причина, по которой сухогруз числился потерянным, а его команда даже была заподозрена в продаже груза, пока не известна. Возможно, экипаж подвела техника.
Как уже рассказывал Лайф, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Это было судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне должно доставить украинское зерно в Ливан, однако из-за задержки доставки груза более чем на пять месяцев покупатель отказался от него.
Ранее во вторник появилась информация, что корабль не передавал данные о своей локации в течение трёх дней. Считается, что на момент выхода из украинского порта на его борту было 26 тысяч тонн кукурузы.