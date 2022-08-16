"Потерянный" сухогруз Razoni с украинским зерном пришвартовался в сирийском порту Тартус

Судно Razoni с украинским зерном, переставшее выходить на связь три дня назад, пришвартовалось в сирийском порту Тартус. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Причина, по которой сухогруз числился потерянным, а его команда даже была заподозрена в продаже груза, пока не известна. Возможно, экипаж подвела техника.