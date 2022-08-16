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16 августа, 16:22

"Потерянный" сухогруз Razoni с украинским зерном пришвартовался в сирийском порту Тартус

Судно Razoni с украинским зерном, переставшее выходить на связь три дня назад, пришвартовалось в сирийском порту Тартус. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Причина, по которой сухогруз числился потерянным, а его команда даже была заподозрена в продаже груза, пока не известна. Возможно, экипаж подвела техника.

Экипаж исчезнувшего сухогруза Razoni с украинским зерном заподозрили в продаже груза

Экипаж исчезнувшего сухогруза Razoni с украинским зерном заподозрили в продаже груза

Как уже рассказывал Лайф, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Это было судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне должно доставить украинское зерно в Ливан, однако из-за задержки доставки груза более чем на пять месяцев покупатель отказался от него.

Ранее во вторник появилась информация, что корабль не передавал данные о своей локации в течение трёх дней. Считается, что на момент выхода из украинского порта на его борту было 26 тысяч тонн кукурузы.

Обложка ©

marinetraffic.com / Alexander Muratov

Алексей Берковиц

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