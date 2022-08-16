Генсек ООН прибудет во Львов на встречу с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 августа посетит Львов, где встретится с украинским и турецким президентами, а 19 августа — Одессу, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь посетит Львов в четверг по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в трёхсторонней встрече, в которой также поучаствует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", — сказал он в ходе брифинга.

На следующий день Гутерриш поедет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю. Также перед возвращением в Нью-Йорк он побывает в Стамбуле, где отправится в Совместный координационный центр.