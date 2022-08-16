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16 августа, 17:05

Генсек ООН прибудет во Львов на встречу с Зеленским и Эрдоганом

Генсек ООН Гутерриш встретится с Зеленским и Эрдоганом во Львове 18 августа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 августа посетит Львов, где встретится с украинским и турецким президентами, а 19 августа — Одессу, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь посетит Львов в четверг по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в трёхсторонней встрече, в которой также поучаствует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", — сказал он в ходе брифинга.

На следующий день Гутерриш поедет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю. Также перед возвращением в Нью-Йорк он побывает в Стамбуле, где отправится в Совместный координационный центр.

Генсек ООН назвал атаки на Запорожскую АЭС самоубийственными

Генсек ООН назвал атаки на Запорожскую АЭС самоубийственными

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого были рассмотрены условия безопасной работы Запорожской АЭС. Кроме того, стороны озвучили мнения по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента, произошедшего в СИЗО в Еленовке в ДНР, по которому ударили ВСУ.

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Getty Images / Spencer Platt

Николь Вербер

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