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16 августа, 16:53

Кириенко дал наставления участникам проекта "Твой ход" на фестивале "Таврида.АРТ"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил гостевой дом Всероссийского студенческого проекта "Твой ход" на проходящем в Крыму фестивале "Таврида.АРТ".

В рамках живого общения активисты из Донецкой Народной Республики поделились с гостем впечатлениями и рассказали о собственных проектах, которые они подали на конкурсные треки.

"Жизнь всегда даёт какие-то вызовы, я считаю, что от них не надо уклоняться", посоветовал Сергей Владиленович, говоря о преодолении внутренних барьеров и способе достижения лучших результатов.

Также ему рассказали о концепции гостевого дома. Он представляет собой шатёр, который включает в себя несколько зон, в том числе пространство для лекций и мастер-классов, мини-фудкорт с уникальными напитками и фотозону "Карьерная лестница", призванную заряжать на успех. В программу гостевого дома включены около двадцати различных активностей, включая индивидуальные карьерные консультации от партнёров проекта SuperJob до мастер-классов по кастомизации футболок или созданию амулетов на удачу.

Кириенко поведал участникам "Тавриды", как жить в эпоху перемен

Кириенко поведал участникам "Тавриды", как жить в эпоху перемен

Ранее арт-квартал #МЫВМЕСТЕ, расположившийся под открытым небом на фестивале "Таврида.Арт", собрал порядка двух тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей.

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ТАСС / Щербак Александр

Анатолий Симоненко

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