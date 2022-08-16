Кириенко дал наставления участникам проекта "Твой ход" на фестивале "Таврида.АРТ"
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил гостевой дом Всероссийского студенческого проекта "Твой ход" на проходящем в Крыму фестивале "Таврида.АРТ".
В рамках живого общения активисты из Донецкой Народной Республики поделились с гостем впечатлениями и рассказали о собственных проектах, которые они подали на конкурсные треки.
"Жизнь всегда даёт какие-то вызовы, я считаю, что от них не надо уклоняться", — посоветовал Сергей Владиленович, говоря о преодолении внутренних барьеров и способе достижения лучших результатов.
Также ему рассказали о концепции гостевого дома. Он представляет собой шатёр, который включает в себя несколько зон, в том числе пространство для лекций и мастер-классов, мини-фудкорт с уникальными напитками и фотозону "Карьерная лестница", призванную заряжать на успех. В программу гостевого дома включены около двадцати различных активностей, включая индивидуальные карьерные консультации от партнёров проекта SuperJob до мастер-классов по кастомизации футболок или созданию амулетов на удачу.
Ранее арт-квартал #МЫВМЕСТЕ, расположившийся под открытым небом на фестивале "Таврида.Арт", собрал порядка двух тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей.
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ТАСС / Щербак Александр