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16 августа, 17:42

Названы страны, жителям которых удастся уцелеть в случае ядерной войны

Учёные рассказали, жителям каких стран удастся уцелеть в случае ядерной войны

Если случится ядерная война, жители Австралии и Аргентины перенесут её последствия легче остальных, утверждают учёные Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature Food.

Экспертам удалось смоделировать возможный сценарий ядерного конфликта. По их словам, ядерные бомбы, сброшенные на города и промышленные центры, приведут к огненным бурям и загрязнению воздуха частицами горения. Вследствие этого произойдут сильные климатические изменения, которые заметно сократят количество пищи на Земле.

Так, если в атмосферу будет выброшено свыше 150 тераграмм (или более 165 млн тонн) сажи, потребление зерновых снизится почти на 90 процентов уже спустя три-четыре года. Однако Австралии и Аргентине удастся сохранить нормальное потребление пищи.

"Новая Зеландия также испытает меньшее воздействие, чем другие страны. Но если этот сценарий действительно произойдёт, регион, возможно, столкнётся с притоком беженцев из Азии и других стран, страдающих от нехватки продовольствия", — отмечается в статье.

Также учёные установили, что, если между Россией и США развяжется полномасштабная ядерная война, погибнут свыше пяти миллиардов человек, а планету накроет ядерная зима.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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