Названы страны, жителям которых удастся уцелеть в случае ядерной войны
Учёные рассказали, жителям каких стран удастся уцелеть в случае ядерной войны
Если случится ядерная война, жители Австралии и Аргентины перенесут её последствия легче остальных, утверждают учёные Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature Food.
Экспертам удалось смоделировать возможный сценарий ядерного конфликта. По их словам, ядерные бомбы, сброшенные на города и промышленные центры, приведут к огненным бурям и загрязнению воздуха частицами горения. Вследствие этого произойдут сильные климатические изменения, которые заметно сократят количество пищи на Земле.
Так, если в атмосферу будет выброшено свыше 150 тераграмм (или более 165 млн тонн) сажи, потребление зерновых снизится почти на 90 процентов уже спустя три-четыре года. Однако Австралии и Аргентине удастся сохранить нормальное потребление пищи.
"Новая Зеландия также испытает меньшее воздействие, чем другие страны. Но если этот сценарий действительно произойдёт, регион, возможно, столкнётся с притоком беженцев из Азии и других стран, страдающих от нехватки продовольствия", — отмечается в статье.
Также учёные установили, что, если между Россией и США развяжется полномасштабная ядерная война, погибнут свыше пяти миллиардов человек, а планету накроет ядерная зима.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Новости
Молилась и лежала на дороге: Голая автоледи бросила трёхлетнего сына в машине после ДТП под Краснодаром
сегодня в 17:36
"Уралвагонзавод" получил новый госконтракт на поставку танков Т-90М в ВС России
сегодня в 17:22
"Взрывчатые вещества есть?": Шведский дипломат впал в панику из-за проверки его рюкзака в метро Москвы
сегодня в 17:15
Freepik