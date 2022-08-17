Институт развития интернета поддержит участников медиа-проектов фестиваля "Таврида.АРТ"

Институт развития интернета (ИРИ) станет спонсором нескольких проектов победителей финального этапа отбора молодых талантов на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму. Об этом сообщается на сайте общественной организации.

Так, ИРИ намерен принять участие в проекте по разработке дизайн-концепции для сайта "Лента.ру" (победитель на лучший графический дизайн получит стажировку в Rambler&Co), и проекте "Мама, я хочу быть космонавтом". Также институт окажет поддержку агентству Invite и медиа-проекту "Жить".

"Подать заявку могут зарегистрированные участники фестиваля "Таврида.АРТ" до 3 августа на странице каждого кастинга", — уточнили в пресс-службе ИРИ.