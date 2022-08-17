В Госдуме назвали условие для увеличения маткапитала до миллиона рублей

Перед тем как установить выплаты в размере миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, сначала нужно просчитать финансовые возможности страны. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом "Москва 24".

Она подчеркнула, что материнский капитал каждый год индексируется на процент не ниже уровня инфляции. Следовательно, в 2023 году размер выплаты может составить порядка 700 тысяч рублей. А для увеличения суммы до миллиона необходимо поговорить с финансовым блоком правительства и всё просчитать.

"Посмотреть, насколько востребован материнский семейный капитал и можем ли мы действительно изменить эту сумму для детей, рождённых, например, с 1 января 2023 года с учётом инфляции, а также для тех, кто ещё не забрал маткапитал, но уже имеет право на пользование им", — объяснила депутат.

Она подчеркнула, такая возможность зависит от финансовых показателей бюджета государства. Следовательно, для начала нужно просчитать, может ли РФ себе это позволить. Если проблем при этом никаких не возникает, то, считает Бессараб, почему бы не помочь российским семьям, особенно многодетным.