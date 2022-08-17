Эксперты увидели в Киеве "полную деградацию ценностей" из-за плана ударить по Крымскому мосту

Крым надёжно защищён новейшими средствами противовоздушной обороны, поэтому угрозы Киева атаковать Крымский мост останутся лишь на словах. Такое мнение высказал политолог и председатель Общественной палаты республики Александр Форманчук.

"Крымский мост является общероссийским достоянием и гордостью России. Что будет в будущем — посмотрим. Но сегодня мы чувствуем себя в безопасности в Крыму", — приводит его слова РИА ФАН.

У Киева может появиться соблазн ударить по переправе высокоточным оружием большой дальности, которое Украине могут поставить США либо кто-то другой. Однако эксперт уверен, что власти Незалежной не решатся на подобный шаг. Полуостров настолько компактный, что защитить его несложно, добавил Форманчук. Поэтому на сегодняшний день угроза нейтрализована, заявления носят лишь провокативный характер, чтобы вызвать тревогу у жителей Крыма.

Сенатор Совфеда от Крыма Игорь Морозов в комментарии RT обратил внимание на то, что в Офисе президента Украины проходит "полная деградация всех ценностей". Крымский мост является не просто "красной линией", это символ исторической справедливости для всего российского народа, уверен парламентарий. Он пригрозил незамедлительным ответом в случае удара по мосту, чтобы "остановить зарвавшихся политиканов".