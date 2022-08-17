Павел Кукуян назначен главным арбитром дерби "Динамо" – "Спартак" в РПЛ
Главным арбитром центрального матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Динамо" и "Спартаком" назначен Павел Кукуян, сообщает пресс-служба РФС.
Помогать ему будут Константин Шаламберидзе и Денис Березнов, резервным арбитром назначен Игорь Панин. За работу системы видеоповторов будут отвечать Павел Шадыханов и Илья Елеференко.
Отметим, что в прошлом туре Павел Кукуян обслуживал матч между "Зенитом" и ЦСКА, который завершился победой петербуржцев со счётом 2:1. После встречи столичный клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку двум спорным моментам, однако Комиссия поддержала решения Кукуяна.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов