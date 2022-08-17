"Он как бельмо в глазу": В Совфеде высмеяли заявления Киева о намерении атаковать Крымский мост

Крымский мост является для Украины желанным объектом для нанесения урона, Киев хочет избавиться от него. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делами Сергей Цеков в беседе с Лайфом, комментируя заявление советника главы Оофиса президента Незалежной Михаила Подоляка. Неудивительно, что о подобном заявил именно этот человек, поскольку он "злобный человек, а о отношению к России вообще страдает крайней степенью ненависти", подчеркнул парламентарий.

"Все эти заявления про Крымский мост мы слышим с разных сторон, мы понимаем что для них это очень желанный объект для нанесения урона. Поэтому степень защиты Крымского моста повышается. Она и так была высокой — он защищён с воздуха, с воды, с земли, в том числе самого полотна. Они могут попытаться, но результата никакого у этого не будет. Для них мост как бельмо в глазу, им хочется избавиться от него", — отметил сенатор.