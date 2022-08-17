"Он как бельмо в глазу": В Совфеде высмеяли заявления Киева о намерении атаковать Крымский мост
Сенатор Цеков назвал Подоляка злобным человеком после угроз атаковать Крымский мост
Крымский мост является для Украины желанным объектом для нанесения урона, Киев хочет избавиться от него. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делами Сергей Цеков в беседе с Лайфом, комментируя заявление советника главы Оофиса президента Незалежной Михаила Подоляка. Неудивительно, что о подобном заявил именно этот человек, поскольку он "злобный человек, а о отношению к России вообще страдает крайней степенью ненависти", подчеркнул парламентарий.
"Все эти заявления про Крымский мост мы слышим с разных сторон, мы понимаем что для них это очень желанный объект для нанесения урона. Поэтому степень защиты Крымского моста повышается. Она и так была высокой — он защищён с воздуха, с воды, с земли, в том числе самого полотна. Они могут попытаться, но результата никакого у этого не будет. Для них мост как бельмо в глазу, им хочется избавиться от него", — отметил сенатор.
Цеков напомнил, что возмущения со стороны Киева были, когда начиналось строительство моста, — тогда власти Украины заявляли, что возвести его невозможно. А позже рассказывали, что объект развалится в течение года.
Напомним, Подоляк заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. По его словам, артерия, связывающая полуостров с остальной частью России, является "незаконной".