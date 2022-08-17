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17 августа, 03:15

"Контрнаступление в три месяца": Украину пристыдили за забытый урок Курской битвы

AT: Украина игнорирует урок Курской битвы и три месяца трубит о контрнаступлении

Третий месяц Украина трубит о контрнаступлении на юге страны, игнорируя при этом урок Курской битвы. Такой упрёк в адрес Киева содержится писателя Уильяма Линда, написанной для журнала American Conservative.

"Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)", — иронизирует автор публикации.

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Линд таким образом прозрачно намекает, что украинские власти напрасно оповестили мир о своих планах — их шансы на успех операции теперь существенно снижены, предупреждает он.

Военный эксперт Алексей Леонков уже высказал предположение, что Запад недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским — это связано с тем, что все заявления киевских властей о скором контрнаступлении ВСУ оказались пустыми и не подкреплёнными делом. В качестве доказательства аналитик привёл факты снижения объёма поставок западного оружия Киеву.

Лайф напоминает, ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что заявления киевских властей о контрнаступлении ВСУ на Херсон являются частью информационно-психологической операции. Он также отметил, что ключевая задача "креативной войны", которую ведёт Украина, — это деморализовать войска РФ.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Дмитрий Алексиевич

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