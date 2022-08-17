В Польше предупредили, что запасы газа в стране закончатся в декабре

В Польше, несмотря на заявления местных властей, сомневаются, что страна имеет достаточные запасы газа. Об этом пишет Onet.pl. В издании считают, что газ в стране закончится уже в ближайшем декабре.

Поляки надеялись обойтись без российского газа, поскольку рассчитывали, что трубопровод "Балтийская труба" сможет заменить объёмы "Газпрома" в 10 миллиардов кубометров газа. Однако в ближайшую зиму "Балтийская труба" сможет работать только в половину собственной мощности. Не помогут Польше и другие поставщики. Например, Норвегия не будет наращивать добычу газа, а Дания начнёт поставки лишь через 1,5 года, пишут авторы.

Кроме того, власти Польши не приняли план Еврокомиссии по совместной борьбе с газовым кризисом. Так, в Варшаве заявили, что страна не будет экономить собственный газ и делиться им. При этом в случае, если Польша захочет восстановить недостающие запасы газа, она не сможет этого сделать: в Европе желающих на топливо уже очень много и они выстроились "в длинную очередь".