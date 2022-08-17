Трамп похвалился, что Минюст США вернул ему изъятые при обыске паспорта

Дональд Трамп подтвердил, что Министерство юстиции США вернуло ему паспорта, изъятые при обыске в поместье экс-президента Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Минюст и ФБР только что вернули мои паспорта. Спасибо", — написал политик в социальной сети Truth Social.

Бывший американский лидер заметил, что агенты ФБР при обыске в его поместье "брали всё, что видят, ведя себя как обыкновенные преступники". Такого не должно происходить в Америке, призвал Трамп.

На прошлой неделе, напомним, экс-президент дал интервью каналу Fox News, в котором допустил, что агенты ФБР во время обыска могли подкинуть ему любые улики. Экс-президент подозревает, что агенты заставили находящихся в имении людей отключить камеры наблюдения и запретили им передвигаться внутри здания. Сам Трамп при этом предложил Министерству юстиции США помощь в расследовании по факту обыска, но ответа властей до сих пор не получил.