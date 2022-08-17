Трамп похвалился, что Минюст США вернул ему изъятые при обыске паспорта
Дональд Трамп подтвердил, что Министерство юстиции США вернуло ему паспорта, изъятые при обыске в поместье экс-президента Мар-а-Лаго (штат Флорида).
"Минюст и ФБР только что вернули мои паспорта. Спасибо", — написал политик в социальной сети Truth Social.
Бывший американский лидер заметил, что агенты ФБР при обыске в его поместье "брали всё, что видят, ведя себя как обыкновенные преступники". Такого не должно происходить в Америке, призвал Трамп.
На прошлой неделе, напомним, экс-президент дал интервью каналу Fox News, в котором допустил, что агенты ФБР во время обыска могли подкинуть ему любые улики. Экс-президент подозревает, что агенты заставили находящихся в имении людей отключить камеры наблюдения и запретили им передвигаться внутри здания. Сам Трамп при этом предложил Министерству юстиции США помощь в расследовании по факту обыска, но ответа властей до сих пор не получил.
9 августа Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент усмотрел в этом связь с его возможным участием в избирательной кампании 2024 года. Газета The New York Times утверждает, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже выяснилось, что ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов.
ТАСС / АР / Andrew Harnik