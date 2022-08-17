Белых мужчин в Британии перестали брать в военную авиацию

Королевские ВВС Великобритании временно прекратили приём белых рекрутов-мужчин, чтобы достичь таким образом цели по гендерному и этническому разнообразию. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в военной сфере.

Собеседники канала выразили обеспокоенность из-за такой позиции главного маршала авиации Майкла Уигстона, возглавляющего ВВС Соединённого Королевства, в ситуации якобы растущих угроз со стороны России и Китая.

"Вы смотрите на главу ВВС, и он готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия. Я думаю, что его должны вызвать в Министерство обороны и сказать: "Вот повестка в области обороны, выполняйте её", — приводит телеканал слова неназванного источника.

Представитель королевских ВВС Британии опроверг данные утверждения, заверив, что никакой паузы в приёме белых рекрутов-мужчин не объявлялось. Однако ещё один источник телеканала появившуюся информацию подтвердил. Третий же назвал поставленные цели "совершенно сумасшедшими", заметив, что у них нет "никакого научного или культурного обоснования".

Минобороны Великобритании ранее поставило цель довести к 2030 году число женщин-рекрутов в вооружённых силах страны до 30% против нынешних 12%. Цель по представителям этнических меньшинств — удвоить их долю в ВВС Британии к концу десятилетия до 20%.