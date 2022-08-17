МЭР обновило прогнозы по инфляции в России
РИА "Новости": Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2022 году в 13,4%
Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию в 2022 году на уровне 13,4%, а в 2023-м — 5,5%. Эти сведения привёл федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта прогноза МЭР на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.
Как заявил чиновник, Минэкономразвития внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии российского кабмина. При этом базовые параметры проекта прошли согласование с Минфином и Минэнерго.
"Пересмотрены в меньшую сторону оценки по инфляции. Если по состоянию на март оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю", — цитирует сообщение чиновника РИА "Новости".
Обсуждаемая редакция закона предполагает, что дефляция в России завершится до конца 2022 года.
Ранее президент России Владимир Путин назвал текущий уровень инфляции по-прежнему высоким, а также заявил, что власти страны будут принимать необходимые меры по её снижению. В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) российский лидер выразил мнение, что властям удастся добиться в этом вопросе положительного результата.
ТАСС / Евгений Леонов