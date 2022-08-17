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17 августа, 00:29

МЭР обновило прогнозы по инфляции в России

РИА "Новости": Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2022 году в 13,4%

Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию в 2022 году на уровне 13,4%, а в 2023-м — 5,5%. Эти сведения привёл федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта прогноза МЭР на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

Как заявил чиновник, Минэкономразвития внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии российского кабмина. При этом базовые параметры проекта прошли согласование с Минфином и Минэнерго.

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"Пересмотрены в меньшую сторону оценки по инфляции. Если по состоянию на март оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю", — цитирует сообщение чиновника РИА "Новости".

Обсуждаемая редакция закона предполагает, что дефляция в России завершится до конца 2022 года.

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ТАСС / Евгений Леонов

Дмитрий Алексиевич

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