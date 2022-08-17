Кардинала католической церкви в Канаде заподозрили в сексуальных преступлениях

В канадской провинции Квебек высокопоставленный представитель Римско-католической церкви, префект Конгрегации по делам епископов кардинал Марк Уэлле заподозрен в сексуальных преступлениях. Он угодил в перечень 88 священнослужителей, против которых подготовлен гражданский иск, пишет CBC.

Этот иск включает обвинения более сотни жертв, которые утверждают, что столкнулись с преступлениями на сексуальной почве, начиная с 1940 года. Одна из предполагаемых жертв заявила, что в период с 2008 по 2010 год священнослужитель оказывал на неё давление и пытался склонять к интимной близости против воли. Эта жертва была не единственной, кто сталкивался с сексуальными домогательствами Уэлле.

Издание отмечает, что Уэлле до подачи иска считался одним из возможных преемников нынешнего главы католической церкви Франциска.