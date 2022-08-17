Газета Guardian рассекретила уничижительные слова Трасс о британских рабочих

Несколько лет назад глава МИД Великобритании Лиз Трасс посоветовала рабочим за пределами Лондона больше вкалывать, раскритиковав их образ мышления. Об этом пишет The Guardian. Издание получило доступ к аудиозаписи высказываний министра, сделанных пять лет назад.

"Британские работники производят меньше за один час работы, и это некая комбинация умения и его применения. Если вы посмотрите на производительность, то она очень, очень отличается в Лондоне от всей остальной страны. Но, по сути, так исторически было в течение десятилетий. Я думаю, что частично это связано с образом мышления и отношением. Если вы поедете в Китай, то там это совершенно по-другому, могу вас заверить", — цитирует слова Трасс издание.

Также политик добавила: чтобы стать более богатой, более процветающей страной, необходимо это изменить. На самом деле то, что нужно делать, — больше вкалывать, сказала Трасс.

Представитель избирательного штаба Трасс назвал эти заявления "вырванными из контекста". А между тем журналисты и аналитики уже склонны считать, что обнародование таких высказываний министра способно нанести ей политический вред.