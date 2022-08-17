Эксперт перечислил три сценария грядущего глобального кризиса

Существует вероятность того, что Россия в следующем году столкнётся со всеми подготовленными Центробанком РФ сценариями макроэкономического развития в 2022–2025 годах: базовым, "ускоренной адаптацией" и "глобальным кризисом". Такое предположение озвучил финансовый аналитик Михаил Васильев.

"Во-первых, мы ожидаем наступления глобальной рецессии в 2023 году. Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП мировыми центробанками, геополитические противоречия, новые волны пандемии — все эти факторы ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире", — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Васильев подчеркнул, что кризис связан в основном с геополитической ситуацией. Так, МВФ предупреждал о рисках фрагментации мировой экономики на фоне ситуации вокруг Украины. Также ожидается противостояние США и КНР, когда Пекин постарается уйти от доллара и евро и прекратит покупать западные ценные бумаги. Специалист предполагает, что это негативно скажется на мировой экономике. Васильев полагает также, что экономический спад углубится из-за риска падения цен на нефть в 2023 году.

По мнению эксперта, Россия лучше других справится с мировым кризисом. Также слабо он отразится на странах Азии. Поэтому, по мнению Васильева, переориентация Москвы на Восток и развитие собственного производства поспособствуют поддержанию занятости и меньшему экономическому спаду.