Германию и Францию в Польше сравнили с олигархами

Германия и Франция управляют Евросоюзом в стиле "олигархии", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Как отметил политик, ситуация на Украине раскрыла правду о Европе и показала энергетическую зависимость от России.

В колонке на сайте французской газеты Le Monde польский премьер отметил, что многие европейские лидеры были очарованы президентом России Владимиром Путиным, а сегодня переживают потрясение. Моравецкий полагает, что в этой ситуации Европа оказалась из-за того, что отказалась учитывать мнение стран помимо Германии и Франции.

"Тот факт, что польский голос игнорируется, является лишь примером более широкой проблемы, с которой сталкивается сегодняшний ЕС. Равенство отдельных государств носит в ней декларативный характер. Политическая практика показывает, что в первую очередь важен голос Германии и Франции. Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и фактической олигархией, в которой власть принадлежит самым сильным", — написал Моравецкий.

Кроме того, премьер Польши заметил, что интересы Москвы на протяжении многих лет были реализованы в ЕС Германией. Евросоюз, по мнению Моравецкого, не смог справиться с кризисами, вызванными пандемией и конфликтом на Украине, и оказался в нынешней ситуации лишь потому, что "не слушал голос правды, который много лет звучал из Польши". Политик подчеркнул важность сохранения в ЕС принципа принятия решений путём консенсуса: такой подход защищает слабые страны от "тирании большинства", считает он.

"Отказ от принципа единогласного принятия решений в большинстве сфер, относящихся к компетенции ЕС, приблизил бы нас к модели, в которой сильнейшие доминируют над самыми малыми и слабыми", — предположил премьер.