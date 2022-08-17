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16 августа, 22:29

Лукашенко сделал платной очередь на въезд в Белоруссию

Белоруссия ввела платный въезд в зоны ожидания на пограничных пунктах пропуска

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом ввёл плату за въезд транспортных средств в зону ожидания на пограничных пунктах пропуска.

Как информирует пресс-служба белорусского лидера, все транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди.

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Въезд в зону ожидания будет осуществляться в порядке живой очереди. А услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания будет отменена. Полученные в результате введения платного въезда средства будут перечислять пограничному комитету "для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы".

Ранее Лайф писал о том, что Минск примет зеркальные меры, если на Западе будет конфискована белорусская собственность. При этом премьер-министр республики Головченко заметил, что на данный момент нет прямой конфискации имущества Белоруссии на Западе и Минск пока никаких мер не принимает.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Christoph Soeder

Юлия Коновалова

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