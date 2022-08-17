Лукашенко сделал платной очередь на въезд в Белоруссию

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом ввёл плату за въезд транспортных средств в зону ожидания на пограничных пунктах пропуска.

Как информирует пресс-служба белорусского лидера, все транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди.

Въезд в зону ожидания будет осуществляться в порядке живой очереди. А услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания будет отменена. Полученные в результате введения платного въезда средства будут перечислять пограничному комитету "для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы".