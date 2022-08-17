Российского тренера обвинили в избиении ребёнка клюшкой
Хоккейный тренер во время тренировки ударил 10-летнего мальчика клюшкой по ягодицам
Тренер хоккейной секции ударил 10-летнего спортсмена клюшкой по ягодицам. Инцидент произошёл в спортивной школе в Западном округе Москвы, сообщает МК.
По информации газеты, происшествие случилось днём 15 августа во время тренировки. Пострадавший спортсмен поспорил с другим учеником секции, они стали пихать друг друга, и в результате оба упали на лёд. Разнимать юных спортсменов подъехал тренер. Он ударил 10-летнего хоккеиста клюшкой по пятой точке.
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Удар оказался такой силы, что на ягодицах мальчика, который, к слову, был облачён в экипировку, остался синяк. Врачи впоследствии зафиксировали ушиб. Сейчас правоохранители проводят по факту этого ЧП проверку. А родители, в свою очередь, рассказали, что тренер и прежде был чересчур строг с этим школьником: по их словам, во всех детских шалостях наставник именно его выставлял крайним. Например, тренер повёл этого ребёнка к директору, когда дети запирали друг друга в туалете.
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