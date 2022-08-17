Финляндия резко сократит количество виз для россиян

В России на сегодня регистрируется в среднем тысяча заявок в день. С начала сентября это число будет ограничено до 500. МИД Финляндии определяет также квоты времени, которые отводятся для подачи заявлений на получение визы: 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом, например, при посещении страны для работы, учёбы или при наличии семейных связей.