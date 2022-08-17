Финляндия резко сократит количество виз для россиян
Власти Финляндии с сентября сократят приём заявлений на "шенген" от россиян в два раза
С сентября нынешнего года Финляндия сократит приём заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам в два раза. Власти страны обсудили ограничение туризма из России и утвердили соответствующую политику 16 августа.
"Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, вдвое", — сообщает пресс-служба МИД Финляндии.
В России на сегодня регистрируется в среднем тысяча заявок в день. С начала сентября это число будет ограничено до 500. МИД Финляндии определяет также квоты времени, которые отводятся для подачи заявлений на получение визы: 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом, например, при посещении страны для работы, учёбы или при наличии семейных связей.
Напомним, 25 июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдавать визы гражданам РФ. Позже с подобной инициативой выступили в Латвии, Польше и Эстонии. Накануне Лайф уже писал, что Финляндия сократит количество виз, выдаваемых туристам из России, и шансы получить документ теперь будут выше у тех, кто хочет посетить республику по семейным обстоятельствам, учёбе или работе.
Unsplash