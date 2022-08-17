SHAMAN вернулся на "Тавриду" хедлайнером спустя 6 лет
В Крыму 15 августа стартовал фестиваль "Таврида.АРТ". Хедлайнером праздничного шоу-открытия стал артист SHAMAN. В концертной программе он исполнил свои хиты "Я русский" и "Встанем".
Фрагмент выступления артиста. Видео © LIFE
В 2016 году молодой артист Ярослав Дронов приезжал на "Тавриду" в качестве участника. За несколько лет работы он вырос до настоящего артиста с миллионами просмотров в Интернете и плотным гастрольным графиком.
"Сегодня я вижу огромное количество людей. Вижу, как фестиваль развивается семимильными шагами. И то ли ещё будет через какое-то количество времени", — поделился артист в беседе с журналистами.
Певец отметил также, что необходимо много работать и верить, чтобы добиться успеха в профессии. Он пожелал быть упорными в своём деле всем, кто стремится достичь результата в работе.
"Таврида.АРТ" проходит с 15 по 19 августа в Крыму, в бухте Капсель. Мероприятие является одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России и объединяет в себе темы значимости отечественной культуры. 15 августа на площадке фестиваля собралось 4000 участников со всей страны, Луганской и Донецкой народных республик, Херсона и Запорожья. В их числе — молодые творцы и профи, управленцы, представители общественных организаций, активные студенты, волонтёры, участники молодёжных проектов и форумов.
LIFE