SHAMAN вернулся на "Тавриду" хедлайнером спустя 6 лет

В Крыму 15 августа стартовал фестиваль "Таврида.АРТ". Хедлайнером праздничного шоу-открытия стал артист SHAMAN. В концертной программе он исполнил свои хиты "Я русский" и "Встанем".

Фрагмент выступления артиста. Видео © LIFE

В 2016 году молодой артист Ярослав Дронов приезжал на "Тавриду" в качестве участника. За несколько лет работы он вырос до настоящего артиста с миллионами просмотров в Интернете и плотным гастрольным графиком.

"Сегодня я вижу огромное количество людей. Вижу, как фестиваль развивается семимильными шагами. И то ли ещё будет через какое-то количество времени", — поделился артист в беседе с журналистами.

Певец отметил также, что необходимо много работать и верить, чтобы добиться успеха в профессии. Он пожелал быть упорными в своём деле всем, кто стремится достичь результата в работе.