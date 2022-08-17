В Крыму назвали эффективной мерой удары по центрам принятия решений на Украине
Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нанесение ударов по центрам принятия решений на Украине станет эффективной и своевременной мерой. Это мнение парламентарий высказал на фоне взрывов на складе с боеприпасами в Джанкойском районе. По словам Константинова, детально обстоятельства этого происшествия выяснит следствие.
"Но очевидно уже сейчас: агентура киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости. И нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой", — написал спикер парламента в Telegram.
Как считает Константинов, действия России в Донбассе важны и необходимы с точки зрения защиты от украинских властей. Они, по мнению политика, "если надо", взорвут и Запорожскую АЭС, и все остальные АЭС, "превратив Украину в радиоактивную пустыню".
Напомним: накануне очевидцы разместили в Сети кадры взрыва на территории Крыма. Для выяснения обстоятельств глава республики Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на складе с боеприпасами стала диверсия.
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