В Крыму назвали эффективной мерой удары по центрам принятия решений на Украине

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нанесение ударов по центрам принятия решений на Украине станет эффективной и своевременной мерой. Это мнение парламентарий высказал на фоне взрывов на складе с боеприпасами в Джанкойском районе. По словам Константинова, детально обстоятельства этого происшествия выяснит следствие.

"Но очевидно уже сейчас: агентура киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости. И нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой", — написал спикер парламента в Telegram.