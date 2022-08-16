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16 августа, 12:17

СК возбудил дело из-за взрывов на складе с боеприпасами в Крыму

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрывов на складе военного назначения в Джанкойском районе Крыма.

"В результате противоправных действий, совершённых в Джанкойском районе Республики Крым, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов", — рассказали в СК РФ.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к диверсии.

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Напомним, сегодня в Сети очевидцы публиковали кадры взрыва на территории Крыма. Для выяснения обстоятельств глава республики Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на складе с боеприпасами стала диверсия.

Обложка ©

t.me / УНИАН

Александра Вишнякова

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