СК возбудил дело из-за взрывов на складе с боеприпасами в Крыму
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрывов на складе военного назначения в Джанкойском районе Крыма.
"В результате противоправных действий, совершённых в Джанкойском районе Республики Крым, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов", — рассказали в СК РФ.
Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к диверсии.
Напомним, сегодня в Сети очевидцы публиковали кадры взрыва на территории Крыма. Для выяснения обстоятельств глава республики Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на складе с боеприпасами стала диверсия.
t.me / УНИАН