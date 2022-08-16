СК возбудил дело из-за взрывов на складе с боеприпасами в Крыму

"В результате противоправных действий, совершённых в Джанкойском районе Республики Крым, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов", — рассказали в СК РФ.