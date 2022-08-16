Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС опоры ЛЭП

ФСБ разыскивает членов украинских диверсионных групп, имеющих отношение к подрыву опор ЛЭП, которые связаны с Курской АЭС. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, вследствие их действий была нарушена работа станции.

"В Курчатовском районе Курской области 4, 9 и 12 августа украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны", — уточнили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что диверсия привела к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС". Правоохранители ищут злоумышленников и их возможных сообщников, возбуждены уголовные дела по статье "Теракт". Тем временем местные власти усилили охрану объектов атомной энергетики.