ВСУ нанесли удары по Первомайску из систем HIMARS

Вечером 16 августа Вооружённые силы Украины обстреляли Первомайск из реактивных систем залпового огня HIMARS. Как сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, всего было выпущено три ракеты.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:20 по населённому пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)" , — гласит текст сообщения в Telegram-канале.

Ранее военный аналитик, полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан высказал мнение, что Украина уже через несколько месяцев может остаться без ракет для РСЗО HIMARS, поставленных Соединёнными Штатами. По его словам, в Вашингтоне, очевидно, поняли, что Киев может использовать военную помощь для продолжения конфликта и атаки на реакторы ЗАЭС.