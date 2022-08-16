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16 августа, 20:50

ВСУ нанесли удары по Первомайску из систем HIMARS

Вечером 16 августа Вооружённые силы Украины обстреляли Первомайск из реактивных систем залпового огня HIMARS. Как сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, всего было выпущено три ракеты.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:20 по населённому пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", гласит текст сообщения в Telegram-канале.

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Эксперт заявил, что ВСУ подставили США ударами из HIMARS по Запорожской АЭС

Ранее военный аналитик, полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан высказал мнение, что Украина уже через несколько месяцев может остаться без ракет для РСЗО HIMARS, поставленных Соединёнными Штатами. По его словам, в Вашингтоне, очевидно, поняли, что Киев может использовать военную помощь для продолжения конфликта и атаки на реакторы ЗАЭС.

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ТАСС/Zuma

Дмитрий Алексиевич

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