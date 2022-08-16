Роскомнадзор требует восстановить доступ к видео Посольства РФ в Британии на YouTube

Все ограничения, наложенные на YouTube-канал Посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, должны быть сняты. Такое требование Роскомнадзор выдвинул к американской компании Google.

"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала Посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удалённым материалам", — сообщает ведомство у себя в телеграме.