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16 августа, 20:21

Роскомнадзор требует восстановить доступ к видео Посольства РФ в Британии на YouTube

Все ограничения, наложенные на YouTube-канал Посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, должны быть сняты. Такое требование Роскомнадзор выдвинул к американской компании Google.

YouTube удалил почти 30 видео Посольства РФ в Великобритании

YouTube удалил почти 30 видео Посольства РФ в Великобритании

"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала Посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удалённым материалам", сообщает ведомство у себя в телеграме.

Ранее, как напоминает Лайф, YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована и Лексуса. По мнению блогеров, розыгрыши над западными политиками и главами ведомств сильно ударили по их имиджу. Последней каплей мог стать ролик с бывшим президентом США Джорджем Бушем – младшим.

"Ростех" сообщил о блокировке своего YouTube-канала и переходе на RuTube

"Ростех" сообщил о блокировке своего YouTube-канала и переходе на RuTube

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ТАСС / Sophia Kembowski

Юлия Коновалова

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