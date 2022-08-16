Назван способ решать конфликты в женских коллективах

Особенности женских конфликтов, в том числе на рабочем месте, состоят в природной эмоциональности. Об этом заявила медиатор конфликтных ситуаций в сфере корпоративного управления Ольга Абрамова.

Эксперт пояснила, что основное отличие в воспитании мальчиков и девочек заключается в том, что первых — с детства учат отстаивать свои права и реагировать на любой дискомфорт или проблемы, а вторых — быть исполнительными, покладистыми и смиренными. Поэтому женская модель в конфликте — избегание. Статистика показывает, что такую модель выбирают 47% женщин, в то время как у мужчин — 10%.

"Женщины по природе более склонны к проявлению близости, поэтому сплачиваются в "малый круг" и, как следствие, начинают "дружбу" против кого-нибудь, ведь основа женской природы — моделирование отношений", — отметила Абрамова в беседе с "Газетой.ru".

При этом конфликты наносят женщинам больше вреда, чем мужчинам, — HR-менеджер заметила, что это связано с более эмоциональным восприятием. Соответственно, есть большая вероятность, что напряжённость между коллегами будет сохраняться длительный срок. Абрамова отметила также, что признаком начала конфликта в коллективе является заметная смена отношений, например личные контакты сокращаются и заменяются сухой перепиской. Формируются группы поддержки и тех, кто "дружит против".

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, эксперт советует использовать открытую коммуникацию. Так, обсуждение за спиной очень часто провоцирует начало скрытого конфликта. Поэтому, если есть основание для разногласий, нужно переводить скрытую стадию конфликта в открытую. Нужно озвучивать наболевшее и начинать переговоры. Лучше всего обсуждать план, как исчерпать конфликт, подытожила Абрамова.