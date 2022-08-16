Запорожские власти рассказали о прочности ядерного реактора на ЗАЭС

Ядерный реактор на Запорожской АЭС настолько прочный, что выдержит падение самолёта с полными баками с высоты около 10 километров. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов, отметив, что реактор можно разрушить лишь тактическим ядерным оружием.

"Те, кто говорит, что опасности нет, говорят по поводу самого реактора, реакторы защищены очень хорошо. Там в метрах железобетон — толщина стен. Степень запаса прочности реактора столь велика, что даже если на него упадёт самолёт с полными баками с высоты 10 километров, реактор должен остаться цел. Чтобы разрушить, нужно использовать тактическое ядерное оружие", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

При этом, по словам Рогова, на АЭС имеются два слабых места — система охлаждения, попадания по которой могут привести к техногенной катастрофе, и отходы ядерного топлива. Попадание снарядов по ним также приведёт к заражению радиацией. Оба уязвимых участка обстреливаются украинскими военными. Рогов напомнил, в частности, что один из снарядов упал в десяти метрах от контейнера с отходами ядерного топлива.