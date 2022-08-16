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16 августа, 18:15

ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС

Украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами, которые расположены на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них. Другие чуть дальше, в пятидесяти, двухстах метрах", рассказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Прилёт снаряда или ракеты РСЗО по открытой площадке может привести к нарушению целостности хранилища, обратил внимание Рогов. По его словам, в результате некоторое количество ядерных отходов, исчисляемых десятками или сотнями килограммов, попадёт в окружающую среду и произойдёт заражение.

"Если говорить простым языком, это будет "грязная бомба", — предупредил Рогов.

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил ранее, что на Запорожской атомной электростанции сейчас нет "немедленной угрозы" ядерной безопасности. Однако он добавил, что ситуация может измениться, причём в любой момент. Гросси отметил, что в последнее время обстановка с безопасностью на ЗАЭС резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи.

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ТАСС / AP Photo

Николь Вербер

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