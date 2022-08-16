ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС

Украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами, которые расположены на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них. Другие — чуть дальше, в пятидесяти, двухстах метрах", — рассказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Прилёт снаряда или ракеты РСЗО по открытой площадке может привести к нарушению целостности хранилища, обратил внимание Рогов. По его словам, в результате некоторое количество ядерных отходов, исчисляемых десятками или сотнями килограммов, попадёт в окружающую среду и произойдёт заражение.

"Если говорить простым языком, это будет "грязная бомба", — предупредил Рогов.