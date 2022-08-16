НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 18:05

В Херсоне задержали готовивших теракты сторонников "Азова"

В Херсонской области удалось предотвратить очередное покушение на представителей местной власти. Правоохранителями задержаны боевики организации "Гражданский корпус "Азов"*. Как рассказал журналистам один из подозреваемых, руководитель местной ячейки Вадим Кравченко, на их счету множество злодеяний.

"В начале СВО я думал, что ВСУ взорвут мосты и мы в Херсоне останемся спокойно. Но тут два дня, и город занят российскими войсками", — поделился он.

По словам Кравченко, в его подразделении были военные с боевым опытом, а у него была связь с СБУ и главным управлением украинской разведки. Он рассказал, что его группа собирала и передавала данные о расположении Вооружённых сил РФ в Херсоне, а также следила за местными властями с целью подготовки покушений. Кроме того, планировалось совершить теракты в паспортном столе и типографии, где печатаются анкеты на получение российского гражданства.

В Херсоне выявили лазутчиков, подготовленных для диверсий в условиях города

В Херсоне выявили лазутчиков, подготовленных для диверсий в условиях города

Ранее в Херсонской области был найден схрон с оружием и боеприпасами. По данным местных силовых структур, он мог использоваться диверсионно-разведывательными группами ВСУ. Военные обнаружили гранатомёты, автоматы, боеприпасы, а ещё средства для связи и разведки. Житель, который подготовил схрон, задержан.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Frank Augstein

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров