В Херсоне задержали готовивших теракты сторонников "Азова"

В Херсонской области удалось предотвратить очередное покушение на представителей местной власти. Правоохранителями задержаны боевики организации "Гражданский корпус "Азов"*. Как рассказал журналистам один из подозреваемых, руководитель местной ячейки Вадим Кравченко, на их счету множество злодеяний.

"В начале СВО я думал, что ВСУ взорвут мосты и мы в Херсоне останемся спокойно. Но тут два дня, и город занят российскими войсками", — поделился он.

По словам Кравченко, в его подразделении были военные с боевым опытом, а у него была связь с СБУ и главным управлением украинской разведки. Он рассказал, что его группа собирала и передавала данные о расположении Вооружённых сил РФ в Херсоне, а также следила за местными властями с целью подготовки покушений. Кроме того, планировалось совершить теракты в паспортном столе и типографии, где печатаются анкеты на получение российского гражданства.

Ранее в Херсонской области был найден схрон с оружием и боеприпасами. По данным местных силовых структур, он мог использоваться диверсионно-разведывательными группами ВСУ. Военные обнаружили гранатомёты, автоматы, боеприпасы, а ещё средства для связи и разведки. Житель, который подготовил схрон, задержан.