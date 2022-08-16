Латвия ограничит въезд по "шенгену" для россиян и перестанет продлевать ВНЖ
Власти Латвии договорились не продлевать россиянам ВНЖ и ограничить въезд по "шенгену"
Власти Латвии приняли неофициальное решение прекратить продлевать вид на жительство (ВНЖ) россиянам, а также ограничить им въезд по шенгенским визам. Об этом сообщил в "Твиттере" премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.
"Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД", — написал Кариньш, не уточнив, когда вступят в силу новые меры.
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Напомним, что предложение не выдавать визы россиянам и отбирать у них "шенгены" президент Латвии Эгилс Левитс озвучил ещё несколько дней назад. Также он заявил, что ВНЖ не должны предоставлять постоянным жителям республики, которые в будущем планируют получить гражданство России. Президент считает, что такие люди должны покинуть страну.
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