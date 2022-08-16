В США назвали невыгодную для Запада уловку Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский в попытке заставить Запад признать Россию страной – спонсором терроризма преследует лишь собственные цели и выгоду, заявил политический обозреватель Даг Бэндоу в статье The American Conservative.

"До сих пор Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву государством – спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм", — констатирует журналист.

Он обратил внимание, что США явно злоупотребляют данным термином, навешивая ярлык на все неугодные им страны, в частности Кубу, КНДР, Иран и Сирию. Из-за подобных действий реальное значение термина оказалось очень размыто. Как отмечает автор, благодаря этому спонсором терроризма теперь можно назвать даже сам Вашингтон, учитывая то, сколько жертв принесли американские войны за последние два десятилетия.

Бэндоу также назвал два негативных последствия в случае, если Россия будет объявлена спонсором терроризма. Во-первых, это негативно скажется на отношениях США со странами, продолжающими сотрудничество с Москвой, а во-вторых, затруднит урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём.