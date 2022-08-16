В США назвали невыгодную для Запада уловку Зеленского
TAC: Зеленский пошёл на невыгодную для Запада уловку
Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Украинский президент Владимир Зеленский в попытке заставить Запад признать Россию страной – спонсором терроризма преследует лишь собственные цели и выгоду, заявил политический обозреватель Даг Бэндоу в статье The American Conservative.
"До сих пор Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву государством – спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм", — констатирует журналист.
Он обратил внимание, что США явно злоупотребляют данным термином, навешивая ярлык на все неугодные им страны, в частности Кубу, КНДР, Иран и Сирию. Из-за подобных действий реальное значение термина оказалось очень размыто. Как отмечает автор, благодаря этому спонсором терроризма теперь можно назвать даже сам Вашингтон, учитывая то, сколько жертв принесли американские войны за последние два десятилетия.
Бэндоу также назвал два негативных последствия в случае, если Россия будет объявлена спонсором терроризма. Во-первых, это негативно скажется на отношениях США со странами, продолжающими сотрудничество с Москвой, а во-вторых, затруднит урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём.
"Политические требования Зеленского перешли всяческие границы любого суверенного государства. <…> Единственные, кто может выиграть от этого шага, — это те, кто надеется бороться с Россией до последнего украинца, независимо от разрушительных последствий для самой Украины", — подытожил политический обозреватель.
Как писал Лайф, ранее Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивлялся призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой. Европарламент не нашёл оснований для признания России "спонсором терроризма".
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