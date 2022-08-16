Россиянин с шизофренией сжёг две полицейские машины после отказа завести дело о его избиении

Житель Свердловской области пошёл в полицию, чтобы заявить об избиении, а на выходе из отделения поджёг две патрульные машины. Историю из Нижней Туры публикует телеграм-канал SHOT.

В субботу 29-летний Сергей пожаловался правоохранителям, что стал жертвой посетителей местного кафе "Кавказ", которые оказались явно сильнее него и оставили на память несколько синяков. Сотрудники отправили мужчину снимать побои, но предупредили, что больница откроется только после выходных. Такой расклад явно не понравился нашему герою. От услышанной новости он рассвирепел и бросился из злополучного здания. Однако уже на улице нашёл способ выпустить пар.

Недолго думая, Серёга облил бензином полицейские автомобили "Гранта" и "Нива". Соответствовала ли реальность ожиданиям парнишки, неизвестно, но, к счастью, машины лишь немного подкоптились и целиком не сгорели. В итоге злоумышленника задержали. Причём выяснилось, что он уже был судим за кражи и грабёж. Только вот незадача: оказалось, что у Серёги шизофрения и он состоит на учёте.