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16 августа, 18:41

Россиянин с шизофренией сжёг две полицейские машины после отказа завести дело о его избиении

Житель Урала пошёл в полицию заявлять об избиении и поджёг две патрульные машины

<p>Житель Свердловской области, поджёгший полицейские авто. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Свердловской области, поджёгший полицейские авто. Обложка © Telegram / SHOT

Житель Свердловской области пошёл в полицию, чтобы заявить об избиении, а на выходе из отделения поджёг две патрульные машины. Историю из Нижней Туры публикует телеграм-канал SHOT.

В субботу 29-летний Сергей пожаловался правоохранителям, что стал жертвой посетителей местного кафе "Кавказ", которые оказались явно сильнее него и оставили на память несколько синяков. Сотрудники отправили мужчину снимать побои, но предупредили, что больница откроется только после выходных. Такой расклад явно не понравился нашему герою. От услышанной новости он рассвирепел и бросился из злополучного здания. Однако уже на улице нашёл способ выпустить пар.

Недолго думая, Серёга облил бензином полицейские автомобили "Гранта" и "Нива". Соответствовала ли реальность ожиданиям парнишки, неизвестно, но, к счастью, машины лишь немного подкоптились и целиком не сгорели. В итоге злоумышленника задержали. Причём выяснилось, что он уже был судим за кражи и грабёж. Только вот незадача: оказалось, что у Серёги шизофрения и он состоит на учёте.

Неизвестный поджёг шины у пункта полиции во Владивостоке

Неизвестный поджёг шины у пункта полиции во Владивостоке

Ранее мстительный житель Петербурга поджёг кассу в букмекерской конторе на проспекте Ветеранов, когда не получил деньги. Мужчина пришёл в заведение со спичками и горючей жидкостью и воспользовался ими, когда кассирша нажала на тревожную кнопку. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сотрудница конторы во время возгорания не пострадала.

Николь Вербер

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