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Опубликовано 16 августа 2022, 18:25

Латвия передала Украине шесть американских гаубиц M109

Глава Минобороны Украины: Киев получил от Латвии шесть американских гаубиц M109

Латвия передала Киеву шесть новых гаубиц М109 американского производства, украинские военные уже используют их. Об этом сообщил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.

"Шесть новых гаубиц M109, которые недавно были доставлены на Украину из Латвии, уже демонстрируют результаты на поле боя", — написал украинский министр в соцсетях.

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Резников также поблагодарил своего латвийского коллегу Артиса Пабрикса и жителей балтийской республики "за неизменную поддержку".

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Ранее Лайф писал, что министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что Украина получила четыре вертолёта от Риги.

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ТАСС / Zuma / Sgt. Spencer Rhodes

Иван Косицын
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