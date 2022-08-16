Взрыв произошёл в жилой многоэтажке в Красногорске

По словам соседей, незадолго до происшествия они слышали крики хозяйки квартиры с просьбой вызвать полицию, что её "сейчас ножом зарежут". Судя по видео с места, подъезд дома находится в дыму. Здание оцеплено.

Ранее восемь человек погибли в Москве в результате пожара, который произошёл по адресу улица Алма-Атинская, д. 7, корп. 2. Первое сообщение о возгорании поступило в экстренные службы примерно в полночь. Менее чем через полчаса пожар был локализован, но затем появились данные о восьми погибших. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.