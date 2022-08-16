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16 августа, 18:36

YouTube удалил почти 30 видео Посольства РФ в Великобритании

YouTube удалил почти 30 видео, размещённых на канале Посольства России в Великобритании. В свою очередь диппредставительство потребовало восстановить размещённые ролики и извиниться.

"В понедельник, 15 августа, администрация видеохостинга YouTube без предупреждения удалила с канала посольства в общей сложности 29 видеороликов. Большую часть из них составляют интервью посла РФ в Великобритании Андрея Келина за период с 2 марта по 15 августа", пояснили в дипмиссии.

В интервью посол говорит об отношениях между Москвой и Лондоном, глобальном продовольственном и энергетическом кризисе, положении россиян за рубежом, целях спецоперации на Украине, незаконных санкциях и многом другом. В дипмиссии сочли удаление видеоконтента с канала грубой попыткой ограничить информационную работу посольства и лишить аудиторию источника правдивой информации.

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"Ростех" сообщил о блокировке своего YouTube-канала и переходе на RuTube

Лайф напоминает, что YouTube ранее удалил резервный канал российских пранкеров Вована и Лексуса. По мнению блогеров, розыгрыши над западными политиками и главами ведомств сильно ударили по их имиджу. Последней каплей мог стать ролик с бывшим президентом США Джорджем Бушем – младшим.


Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников

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