YouTube удалил почти 30 видео Посольства РФ в Великобритании
YouTube удалил почти 30 видео, размещённых на канале Посольства России в Великобритании. В свою очередь диппредставительство потребовало восстановить размещённые ролики и извиниться.
"В понедельник, 15 августа, администрация видеохостинга YouTube без предупреждения удалила с канала посольства в общей сложности 29 видеороликов. Большую часть из них составляют интервью посла РФ в Великобритании Андрея Келина за период с 2 марта по 15 августа", — пояснили в дипмиссии.
В интервью посол говорит об отношениях между Москвой и Лондоном, глобальном продовольственном и энергетическом кризисе, положении россиян за рубежом, целях спецоперации на Украине, незаконных санкциях и многом другом. В дипмиссии сочли удаление видеоконтента с канала грубой попыткой ограничить информационную работу посольства и лишить аудиторию источника правдивой информации.
Лайф напоминает, что YouTube ранее удалил резервный канал российских пранкеров Вована и Лексуса. По мнению блогеров, розыгрыши над западными политиками и главами ведомств сильно ударили по их имиджу. Последней каплей мог стать ролик с бывшим президентом США Джорджем Бушем – младшим.
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