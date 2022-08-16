В школьные учебники по истории на Украине внесли понятия "рашизм" и "Русский мир"

Министерство образования и науки Украины внесло коррективы в программу средних учебных заведений по истории страны. В частности, в учебники по истории включены понятия "рашизм" и "Русский мир".

В ведомстве заявили, что обновление содержания учебных программ "имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события". В книгах СССР будет представлен как "правительство имперского типа", присвоившее суверенитет Украинской ССР и проводившее "политику обрусения". Теперь в программе будет ставиться акцент на сопротивлении граждан Незалежной "угнетению".

Среди новых терминов: "Русский мир", "рашизм", "коллаборационизм". География тоже больше не будет прежней: министерство пересмотрело объём учебного времени, затрачиваемый на изучение отдельных стран, в него была добавлена информация о Республике Корея.