Вассерман заявил, что Запад не сможет переписать историю и "отменить" русскую культуру

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман согласился со словами президента страны Владимира Путина, который назвал попытки "отменить" Россию и её культуру тщетными и глупыми. Парламентарий напомнил, что уничтожить РФ за долгое время её существования пытались не один раз. Однако переписать историю и "отменить" русскую культуру всё равно не получится.

"Русская цивилизация существует уже более тысячелетия. За это время было очень много попыток её уничтожить. Если исходить из накопленного опыта, остальной мир без русской цивилизации вряд ли сможет обойтись. Мы же без некоторых его частей, похоже, обойдёмся. Несомненно, реагировать на попытки переписывания истории стоит, но делать это лучше всего через распространение фактов. Скажем, когда у нас публикуются сведения о деятельности балтийских или галицких нацистов, то ко всему, что говорят их политические наследники, начинают относиться с сомнением даже на Западе", — сказал Вассерман в беседе с телеканалом "360".

По его мнению, шансы переписать историю у Запада есть только при условии полной информационной блокады, перекрытия всех каналов поступления достоверных сведений, частично это уже сделано. В большинстве западных стран, как указал депутат Госдумы, перекрыта трансляция российских телеканалов и заблокирован доступ к сайтам наших информационных агентств. Однако он добавил, что устроить полную информационную блокаду у Запада не получается.

"Заявление Путина очень актуально именно потому, что сейчас нас и впрямь пытаются отменить. Это, к сожалению, вполне очевидный факт. Кроме того, такие заявления важны ещё и в стратегической перспективе, чтобы мы понимали, что и этого врага мы одолеем, как одолели уже несметное множество других", — подчеркнул Вассерман.