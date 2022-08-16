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Опубликовано 16 августа 2022, 19:10
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Боевики "Азова" заняли медцентр в Новых Санжарах

МО РФ: Боевики "Азова" выгнали людей из медцентра в Новых Санжарах, чтобы самим там засесть

В Полтавской области боевики нацбатальона "Азов"* выгнали из медицинского центра персонал и пациентов, чтобы обустроить там казарму для себя. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (улица Курортная) дислоцируются боевики батальона "Азов", оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения", сказал генерал.

Мизинцев: Украинские националисты хотят подорвать ёмкости с жидким хлором, обвинив Россию
Мизинцев: Украинские националисты хотят подорвать ёмкости с жидким хлором, обвинив Россию

Мизинцев отметил также, что в Александровке, в ДНР, в здании больницы по улице Дзержинского расположены украинские вооружённые формирования, неподалёку размещена бронетехника. Местные жители при этом не были эвакуированы. А в Артёмовске подразделения украинских войск дислоцировались на территории туберкулёзной больницы по улице Мариупольская, развернув блокпосты и огневые точки, заминировав подходы и намеренно не предупредив об этом местных жителей.

Как ранее сообщал Лайф, в Херсонской области удалось предотвратить очередное покушение на представителей местной власти. Правоохранителями задержаны боевики организации "Гражданский корпус "Азов"*.

*"Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Обыски проходят в ячейках поддерживающей "Азов" секты "Новое поколение"
Обыски проходят в ячейках поддерживающей "Азов" секты "Новое поколение"
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ТАСС / Frank Augstein

Анатолий Симоненко
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