В Полтавской области боевики нацбатальона "Азов"* выгнали из медицинского центра персонал и пациентов, чтобы обустроить там казарму для себя. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (улица Курортная) дислоцируются боевики батальона "Азов", оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения", — сказал генерал.

Мизинцев отметил также, что в Александровке, в ДНР, в здании больницы по улице Дзержинского расположены украинские вооружённые формирования, неподалёку размещена бронетехника. Местные жители при этом не были эвакуированы. А в Артёмовске подразделения украинских войск дислоцировались на территории туберкулёзной больницы по улице Мариупольская, развернув блокпосты и огневые точки, заминировав подходы и намеренно не предупредив об этом местных жителей.

Как ранее сообщал Лайф, в Херсонской области удалось предотвратить очередное покушение на представителей местной власти. Правоохранителями задержаны боевики организации "Гражданский корпус "Азов"*.