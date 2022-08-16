Экс-адвокат Трампа назвал США "фашистским государством"

Это резкое мнение экс-градоначальник высказал в интервью изданию Newsmax , комментируя расследование о попытке Трампа якобы отменить результаты выборов президента в штате Джорджия в 2020 году. Под расследование по этому делу накануне попал и сам Джулиани.

"Мы начинаем жить в фашистском государстве. Это просто ещё одно осквернение шестой поправки Конституции США. Я был адвокатом Трампа по этому делу. Заявления, которые я сделал, являются либо адвокатской тайной, потому что они были между мной и им, либо они были сделаны от его имени, чтобы защитить его", — дал комментарий Джулиани.