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16 августа, 19:43

Экс-адвокат Трампа назвал США "фашистским государством"

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, некогда поработавший адвокатом американского экс-президента Дональда Трампа, заявил, что США — это "фашистское государство".

Это резкое мнение экс-градоначальник высказал в интервью изданию Newsmax, комментируя расследование о попытке Трампа якобы отменить результаты выборов президента в штате Джорджия в 2020 году. Под расследование по этому делу накануне попал и сам Джулиани.

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"Мы начинаем жить в фашистском государстве. Это просто ещё одно осквернение шестой поправки Конституции США. Я был адвокатом Трампа по этому делу. Заявления, которые я сделал, являются либо адвокатской тайной, потому что они были между мной и им, либо они были сделаны от его имени, чтобы защитить его", дал комментарий Джулиани.

Ранее, напомним, у бывшего мэра произошёл конфликт со сторонницей Демократической партии США. Джулиани оскорбил женщину, а затем и вовсе адресовал ей нелицеприятное сравнение с президентом. Экс-адвокат сначала назвал её "придурком с промытыми мозгами", а затем сравнил с "дементным" Байденом.

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ТАСС / AP Jacquelyn Martin

Дмитрий Алексиевич

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