Экс-адвокат Трампа назвал США "фашистским государством"
Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, некогда поработавший адвокатом американского экс-президента Дональда Трампа, заявил, что США — это "фашистское государство".
Это резкое мнение экс-градоначальник высказал в интервью изданию Newsmax, комментируя расследование о попытке Трампа якобы отменить результаты выборов президента в штате Джорджия в 2020 году. Под расследование по этому делу накануне попал и сам Джулиани.
"Мы начинаем жить в фашистском государстве. Это просто ещё одно осквернение шестой поправки Конституции США. Я был адвокатом Трампа по этому делу. Заявления, которые я сделал, являются либо адвокатской тайной, потому что они были между мной и им, либо они были сделаны от его имени, чтобы защитить его", — дал комментарий Джулиани.
Ранее, напомним, у бывшего мэра произошёл конфликт со сторонницей Демократической партии США. Джулиани оскорбил женщину, а затем и вовсе адресовал ей нелицеприятное сравнение с президентом. Экс-адвокат сначала назвал её "придурком с промытыми мозгами", а затем сравнил с "дементным" Байденом.
ТАСС / AP Jacquelyn Martin