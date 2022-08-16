Врачи неделю держали мурманчанина на больничной койке, пока он не умер
В Мурманской области 25-летний мужчина неделю лежал в больнице с аппендицитом и умер
Минздрав Мурманской области и управление Следственного комитета РФ по региону проводят проверки по факту смерти 25-летнего мужчины, который неделю промучился в больнице с аппендицитом и умер, не дождавшись помощи врачей. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Инцидент произошёл в июле. Кирилл Бондырев попал в Кольскую райбольницу города Кола, и в течение семи дней медики не могли поставить ему диагноз. Родственники пациента сообщили, что у него искали гепатит и делали МРТ, заметив увеличение печени, но не аппендицит. Анализы крови были готовы лишь спустя шесть дней после госпитализации мужчины. В результате он скончался от обострения аппендицита. Врио руководителя Росздравнадзора по Мурманской области Надежда Моколене заверила, что инцидент расследуется.
"Окончательные выводы о наличии или отсутствии дефектов при оказании медицинской помощи пациенту и причинах смерти возможны после всестороннего рассмотрения и анализа", — сказала она.
А ранее Лайф писал о том, как в Волгограде врач оказался под следствием после смерти пациентки из-за ковида. По словам адвоката, женщина не смогла справиться с болезнью, а доктор попал на скамью подсудимых из-за того, что у погибшей есть влиятельные родственники со связями в региональном управлении Минздрава.
ТАСС / Максим Мишин