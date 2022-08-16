Врачи неделю держали мурманчанина на больничной койке, пока он не умер

Минздрав Мурманской области и управление Следственного комитета РФ по региону проводят проверки по факту смерти 25-летнего мужчины, который неделю промучился в больнице с аппендицитом и умер, не дождавшись помощи врачей. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Инцидент произошёл в июле. Кирилл Бондырев попал в Кольскую райбольницу города Кола, и в течение семи дней медики не могли поставить ему диагноз. Родственники пациента сообщили, что у него искали гепатит и делали МРТ, заметив увеличение печени, но не аппендицит. Анализы крови были готовы лишь спустя шесть дней после госпитализации мужчины. В результате он скончался от обострения аппендицита. Врио руководителя Росздравнадзора по Мурманской области Надежда Моколене заверила, что инцидент расследуется.

"Окончательные выводы о наличии или отсутствии дефектов при оказании медицинской помощи пациенту и причинах смерти возможны после всестороннего рассмотрения и анализа", — сказала она.