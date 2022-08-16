Генсек ООН Гутерриш может обсудить во Львове экспорт продовольствия
Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече во Львове с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может в целом обсудить экспорт продовольствия из региона. Об этом со ссылкой на источник во всемирной организации сообщает ТАСС.
"Генеральный секретарь ООН может в целом обсудить вопрос [обеспечения] экспорта продовольствия из региона", — сказал источник.
Лайф напоминает: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 августа посетит Львов, где встретится с украинским и турецким президентами. А 19 августа политик прибудет в Одессу. Здесь Гутерриш посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого были рассмотрены условия безопасной работы Запорожской АЭС. Кроме того, стороны озвучили мнения по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента, произошедшего в СИЗО в Еленовке в ДНР, по которому ударили ВСУ.
ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN / POOL